Автопробегом отметили День госсимволов в Актюбинской области

В честь 30-летия государственных символов РК в Актюбинской области прошли тематические культурные мероприятия, передает Zakon.kz.

Основное торжественное мероприятие состоялось на площади у флагштока в Центральном парке культуры и отдыха имени Первого Президента.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Тысячи актюбинцев, находившихся в парке, как и жители районов области, присоединились к общереспубликанской акции одномоментного исполнения гимна Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

После аким области Ондасын Уразалин поздравил актюбинцев с Днем государственных символов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На протяжении многих веков наши предки боролись и отдавали свои жизни ради одного – свободы своего народа. Были победы, были и поражения. Побеждали благодаря единству и сплоченности, терпели поражения, если единства не было. Это историческая правда, из которой мы должны извлечь уроки. Именно поэтому для каждого казахстанца так важно быть единым целым под одним флагом. Наши сердца наполняет чувство патриотизма и гордость за свою страну, когда на официальных международных церемониях, спортивных соревнованиях поднимается флаг нашей Родины и звучит гимн. Наша задача – передать подрастающему поколению уважение к Родине, к государственным символам нашей страны, построение Нового Казахстана на основе открытости, миролюбия, свободы и согласия, – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Мероприятие завершилось красочным парадом спортсменов с флагами РК и автопробегом, главным атрибутом которого также стал флаг Казахстана.