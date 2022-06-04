Мировые цены на зерно снизились на 10 процентов

Ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti также заявила о понижении котировки на фуражную кукурузу, передает Zakon.kz.

Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод. Такие страны, как Египет, Турция, Бангладеш и Иран, закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине; Ливан, Тунис Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок из России и Украины, – цитирует ТАСС представителей ассоциации.

Снижение пошло на фоне интервью президента России Владимира Путина. Во время беседы с журналистом он заявил, что гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты, и может обеспечить его вывоз через подконтрольные порты, такие как Бердянск и Мариуполь.

Киев, по словам российского лидера, также может экспортировать зерно по суше, и самым логичным маршрутом является Беларусь, с которой, однако, придется снять западные санкции.

Путин также напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом заявления о якобы блокировке Россией зерна в портах Украины.