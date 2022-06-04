Как казахстанцы отметили День государственных символов
В столице Казахстана в честь праздника горожане устроили автопробег. Они установили флаги на свои машины и проехали по улицам города.
Также в честь праздника в столице состоялся Форум патриотов. В мероприятии приняли участие видные представители культуры, общественные и государственные деятели, ученые и жители города с детьми. Всего форум собрал порядка 1500 делегатов.
Фото: Zakon.kz
Днем ранее в Нур-Султане состоялся масштабный оpen air. На территории ЭКСПО партия Amanat провела праздничный концерт «Менің Елім».
Фото: пресс-служба партии Amanat
На сцене выступили такие узнаваемые артисты, как Роза Рымбаева, Ұлықпан Жолдасов, группа «Жігіттер», Айқын, Raim, Қуандық Рақым, AYREE, Аргоня, Мансұр және Қобыланды, группа «Алашұлы», Дана Кентай, Фарида Жолдасова, Зарина Омарова, Prince, Садраддин, 2RAR, AKHA.
Фото: пресс-служба партии Amanat
Отметить праздник пришли более 20 тыс. зрителей.
В Алматы 4 июня, на площади Абая перед Дворцом Республики, состоялась акция по единовременному исполнению государственного гимна, где приняли участие более 500 человек. Кроме того, гимн исполняли по всему городу: в парках, скверах, школах и ТРЦ.
В честь праздника алматинцы вывесили государственные флаги на балконах многоквартирных жилых домов, административных зданий, объектов культуры и спорта. Также в Алматы состоялись патриотические акции, торжественные мероприятия и мотопробег.
Павлодарцев в это время одарили шоколадом и флажками на Аллее государственных символов.
Фото: pavlodarnews.kz
Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Затем у флагштока в Центральном парке культуры и отдыха тысячи актюбинцев, находившихся в парке, как и жители районов области, присоединились к общереспубликанской акции одномоментного исполнения гимна Казахстана. Мероприятие завершилось красочным парадом спортсменов с флагами РК и автопробегом.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области