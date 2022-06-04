Как казахстанцы отметили День государственных символов

4 июня 30 лет назад была утверждена официальная атрибутика страны – флаг, герб и гимн. Данные символы отражают единство, свободу, согласие и традиции народов, проживающих в нашей стране. Каждый город и населенный пункт в этот день организовали праздничные мероприятия, передает Zakon.kz.

В столице Казахстана в честь праздника горожане устроили автопробег. Они установили флаги на свои машины и проехали по улицам города.

Также в честь праздника в столице состоялся Форум патриотов. В мероприятии приняли участие видные представители культуры, общественные и государственные деятели, ученые и жители города с детьми. Всего форум собрал порядка 1500 делегатов.

Фото: Zakon.kz

В ходе мероприятия состоялось награждение победителей номинации «Патриот года» по таким направлениям, как «Наука и образование», «Медицина и волонтерство», «Культура и спорт», «Промышленность и сельское хозяйство», «Технология и бизнес», «Граждане, проявившие особое мужество». На форуме выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

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Днем ранее в Нур-Султане состоялся масштабный оpen air. На территории ЭКСПО партия Amanat провела праздничный концерт «Менің Елім».

Фото: пресс-служба партии Amanat

На сцене выступили такие узнаваемые артисты, как Роза Рымбаева, Ұлықпан Жолдасов, группа «Жігіттер», Айқын, Raim, Қуандық Рақым, AYREE, Аргоня, Мансұр және Қобыланды, группа «Алашұлы», Дана Кентай, Фарида Жолдасова, Зарина Омарова, Prince, Садраддин, 2RAR, AKHA.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Отметить праздник пришли более 20 тыс. зрителей.

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В Алматы 4 июня, на площади Абая перед Дворцом Республики, состоялась акция по единовременному исполнению государственного гимна, где приняли участие более 500 человек. Кроме того, гимн исполняли по всему городу: в парках, скверах, школах и ТРЦ.

В честь праздника алматинцы вывесили государственные флаги на балконах многоквартирных жилых домов, административных зданий, объектов культуры и спорта. Также в Алматы состоялись патриотические акции, торжественные мероприятия и мотопробег.

Павлодарцев в это время одарили шоколадом и флажками на Аллее государственных символов.

Фото: pavlodarnews.kz

В Шымкенте состоялось масштабное праздничное шествие , участники которого на машинах и велосипедах проехались по улицам, названным в честь трех казахских биев, – Толе би, Казыбек би и Айтеке би – и собрались на площади Ордабасы.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В Актобе в честь юбилея открыли триатлон-парк для занятий спортом и прогулок.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Затем у флагштока в Центральном парке культуры и отдыха тысячи актюбинцев, находившихся в парке, как и жители районов области, присоединились к общереспубликанской акции одномоментного исполнения гимна Казахстана. Мероприятие завершилось красочным парадом спортсменов с флагами РК и автопробегом.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Отметим, что во время торжественной церемонии поднятия флага, приуроченной к 30-летию государственных символов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас, и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним. Также он призвал ужесточить законодательство об использовании госсимволов.