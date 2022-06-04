Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как казахстанцы отметили День государственных символов

госсимволы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
4 июня 30 лет назад была утверждена официальная атрибутика страны – флаг, герб и гимн. Данные символы отражают единство, свободу, согласие и традиции народов, проживающих в нашей стране. Каждый город и населенный пункт в этот день организовали праздничные мероприятия, передает Zakon.kz.

В столице Казахстана в честь праздника горожане устроили автопробег. Они установили флаги на свои машины и проехали по улицам города.

Также в честь праздника в столице состоялся Форум патриотов. В мероприятии приняли участие видные представители культуры, общественные и государственные деятели, ученые и жители города с детьми. Всего форум собрал порядка 1500 делегатов.

День госсимволов

Фото: Zakon.kz

В ходе мероприятия состоялось награждение победителей номинации «Патриот года» по таким направлениям, как «Наука и образование», «Медицина и волонтерство», «Культура и спорт», «Промышленность и сельское хозяйство», «Технология и бизнес», «Граждане, проявившие особое мужество». На форуме выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Новость по теме

Пусть гимн мотивирует на свершения и меняет мир к лучшему – Даурен Абаев

Днем ранее в Нур-Султане состоялся масштабный оpen air. На территории ЭКСПО партия Amanat провела праздничный концерт «Менің Елім».

артистка

Фото: пресс-служба партии Amanat

На сцене выступили такие узнаваемые артисты, как Роза Рымбаева, Ұлықпан Жолдасов, группа «Жігіттер», Айқын, Raim, Қуандық Рақым, AYREE, Аргоня, Мансұр және Қобыланды, группа «Алашұлы», Дана Кентай, Фарида Жолдасова, Зарина Омарова, Prince, Садраддин, 2RAR, AKHA.

концерт

Фото: пресс-служба партии Amanat

Отметить праздник пришли более 20 тыс. зрителей.

Новость по теме

Масштабный оpen air к 30-летию госсимволов состоялся в Нур-Султане

В Алматы 4 июня, на площади Абая перед Дворцом Республики, состоялась акция по единовременному исполнению государственного гимна, где приняли участие более 500 человек. Кроме того, гимн исполняли по всему городу: в парках, скверах, школах и ТРЦ.

В честь праздника алматинцы вывесили государственные флаги на балконах многоквартирных жилых домов, административных зданий, объектов культуры и спорта. Также в Алматы состоялись патриотические акции, торжественные мероприятия и мотопробег.

Павлодарцев в это время одарили шоколадом и флажками на Аллее государственных символов.

подарки

Фото: pavlodarnews.kz

В Шымкенте состоялось масштабное праздничное шествие, участники которого на машинах и велосипедах проехались по улицам, названным в честь трех казахских биев, – Толе би, Казыбек би и Айтеке би – и собрались на площади Ордабасы.

праздник

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В Актобе в честь юбилея открыли триатлон-парк для занятий спортом и прогулок.

спортсмены

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Затем у флагштока в Центральном парке культуры и отдыха тысячи актюбинцев, находившихся в парке, как и жители районов области, присоединились к общереспубликанской акции одномоментного исполнения гимна Казахстана. Мероприятие завершилось красочным парадом спортсменов с флагами РК и автопробегом.

госсимволы

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Отметим, что во время торжественной церемонии поднятия флага, приуроченной к 30-летию государственных символов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас, и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним. Также он призвал ужесточить законодательство об использовании госсимволов.

Новость по теме

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Елена Беляева
Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Итоги вечерних торгов: евро растет, доллар падает
Объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев задержан
Розыск Нурлана Масимова: Антикор пообещал за информацию 12 миллионов тенге
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Токаев упразднил 12 районных судов
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления