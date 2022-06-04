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Уголовное дело возбудили после массовых беспорядков в Армении

Армения Фото: pixabay
Следственный комитет открыл уголовное дело после столкновений демонстрантов и полицейских на оппозиционном митинге в Ереване, передает Zakon.kz.
В связи с событиями 3 июня Следственным комитетом Армении возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках» во время очередного митинга на ул. Прошяна (расположена в центре Еревана, – ред.), организованного движением «Сопротивление», – приводит rt.ru фрагмент пресс-релиза СК Армении.

Сообщается, что протестующие забрасывали силы правопорядка камнями, бутылками и металлическими прутьями, а также пытались прорвать выставленное оцепление, уточнили в ведомстве.

Массовые протесты в республике, сопровождающие требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, продолжаются уже второй месяц.

Елена Беляева
Армения
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