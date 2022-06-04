Шакира госпитализирована после расставания с Пике

Популярная колумбийская певица Шакира Изабель Мебарак Риполь, более известная как Шакира, 11 лет прожила с защитником «Барселоны» Жераром Пике, передает Zakon.kz

В больницу артистка попала с сильнейшим нервным срывом.

Шакира узнала об изменах футболиста и пара, которая не успела оформить отношения, официально объявила о расставании.

С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, которые являются для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь, – цитирует rg.ru певицу.

У звездной пары два ребенка. Отношения между певицей и игроком «Барселоны» начались в 2011 году.