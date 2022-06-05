В Беларуси планируют легализовать «параллельный импорт» товаров
Фото: pixabay
Пресс-служба правительства страны заявила о том, что принято решение о разработке соответствующего законопроекта, передает Zakon.kz.
Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию «параллельного импорта» товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине, – говорится в заявлении.
Согласно планам, после принятия закона товар в Беларусь сможет ввозить не только правообладатель интеллектуальной собственности или их официальный дистрибьютор, но и любой импортер.
Отмечается, что благодаря реализации данной временной меры страна сможет избежать дефицита товаров импортного производства, потребительский рынок будет насыщен.
0
КОММЕНТАРИИ