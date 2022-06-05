Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Беларуси планируют легализовать «параллельный импорт» товаров

груз Фото: pixabay
Пресс-служба правительства страны заявила о том, что принято решение о разработке соответствующего законопроекта, передает Zakon.kz.
Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию «параллельного импорта» товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине, – говорится в заявлении.

Согласно планам, после принятия закона товар в Беларусь сможет ввозить не только правообладатель интеллектуальной собственности или их официальный дистрибьютор, но и любой импортер.

Отмечается, что благодаря реализации данной временной меры страна сможет избежать дефицита товаров импортного производства, потребительский рынок будет насыщен.

Елена Беляева
Беларусь
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Итоги вечерних торгов: евро растет, доллар падает
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Розыск Нурлана Масимова: Антикор пообещал за информацию 12 миллионов тенге
Объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев задержан
Токаев упразднил 12 районных судов
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления