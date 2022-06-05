Снежного барса сняли на видео в нацпарке «Алтын-Эмель»
Фото: pixabay
Пресс-служба государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» опубликовала кадры с дикими кошками в разное время суток, передает Zakon.kz.
Барсы на видео гуляют вдоль речки и пьют из нее. Местами к водопою приходят сразу несколько особей.
Ранее сообщалось, что в природном парке, расположенном на юго-востоке Казахстана, проводилась работа по исследованию снежных барсов. Тогда в объектив фотоловушки попали грациозные хищники, на которых были видны спутниковые радио-ошейники.
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