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Снежного барса сняли на видео в нацпарке «Алтын-Эмель»

хищник Фото: pixabay
Пресс-служба государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» опубликовала кадры с дикими кошками в разное время суток, передает Zakon.kz.

Барсы на видео гуляют вдоль речки и пьют из нее. Местами к водопою приходят сразу несколько особей.

Ранее сообщалось, что в природном парке, расположенном на юго-востоке Казахстана, проводилась работа по исследованию снежных барсов. Тогда в объектив фотоловушки попали грациозные хищники, на которых были видны спутниковые радио-ошейники.

Елена Беляева
Алматинская область
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