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Впервые за 60 лет сборная Венгрии обыграла команду Англии

спорт Фото: championat.com
В матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций венгры одержали победу со счетом 1:0, передает Zakon.kz.

Встреча состоялась в Будапеште. Единственный гол был забит во втором тайме. Пенальти реализовал Доминик Собослаи на 66 минуте.

Для футболистов Венгрии это была всего вторая победа над англичанами в истории. Первый раз им удалось обыграть соперников на групповом этапе чемпионата мира 1962 года со счетом 2:1.

В следующем матче венгры сыграют с итальянцами, англичане – со сборной Германии, обе встречи пройдут 7 июня.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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Елена Беляева
Великобритания Венгрия
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