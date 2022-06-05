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Новым президентом Албании стал начальник Генштаба ВС

Избран президентом Албании Фото: parlament.al
Парламент Албании избрал бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Байрама Бегая новым президентом страны, сообщает Zakon.kz.

В парламенте кандидат набрал 78 голосов, 74 из них отдали представители правящей Албанской социалистической партии, передает албанская государственная служба Radio Televizioni Shqiptar.

Таким образом, Бегай станет восьмым президентом страны и займет эту должность после истечения срока полномочий действующего президента Илира Меты.

30 мая парламент в третий провалил назначение нового президента Албании, ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать необходимые 84 голоса из 140.

По албанскому законодательству, за следующие два этапа для выбора нового кандидата достаточно было получить простое большинство голосов, чем и воспользовались социалисты, имеющие 74 мандата.

Байрам Бегай вступит в должность 22 июля.

Константин Вноровский
Албания
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