4 июня 2022 года Председатель Центральной комиссии референдума Республики Казахстан Нурлан Абдиров и члены ЦКР РК провели ряд встреч с международными наблюдателями, сообщает Zakon.kz.

Также проведены отдельные встречи с представителями Верховного избирательного совета Турецкой Республики и Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

Фото: пресс-служба ЦКР РК

Во встречах с представителями международных организаций приняли участие наблюдатели от ШОС, ТюркПА, МПА СНГ, депутатского корпуса Парламентского собрания союза Беларуси и России, Госдумы.

Председатель ЦКР РК Нурлан Абдиров выразил благодарность представителям центральных избирательных органов иностранных государств и международных организаций за то, что они принимают участие в наблюдении за референдумом.

Фото: пресс-служба ЦКР РК

В ходе встреч Нурлан Абдиров отметил, что присутствие международных наблюдателей повышает авторитетность проведения референдума и во многом является гарантией их гласности и открытости, в т.ч. ШОС – является одной из наиболее авторитетных и динамично развивающихся организаций не только в регионе, но и в мире в целом.

МПА СНГ – имеет четкую организационную и разветвленную систему координирующих межгосударственных, межправительственных и межведомственных институтов.

Также Глава ЦКР РК отметил, что приветствует расширение взаимодействия с Парламентской Ассамблей Тюркоязычных стран.

Фото: пресс-служба ЦКР РК

Председатель ЦКР РК Нурлан Абдиров и члены ЦКР РК представили наблюдателям подробную информацию о ходе подготовки и проведения республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, назначенного на 5 июня 2022 года.

Также члены ЦКР РК ответили на вопросы членов делегаций, касающихся агитационной деятельности, работы комиссий, участия международных наблюдателей и представителей иностранных СМИ в наблюдении за референдумом.

Фото: пресс-служба ЦКР РК

Представители центральных избирательных органов иностранных государств и международных организаций поблагодарили членов ЦКР РК за встречу и пожелали успехов в проведении республиканского референдума.