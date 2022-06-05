Референдум по поправкам в Конституцию - зарубежные участки начали работу

В Казахстане проходит референдум по поправкам в Конституцию. Избирательные участки в стране будут работать с 7:00 до 20:00. Но уже заработали зарубежные. Первыми открылись участки в Японии и Республике Корея, сообщает Zakon.kz.

Граждане Республики Казахстан, проживающие в Японии и Республике Корея, одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, передает МИД РК.

Первым казахстанцем, проголосовавшим в городе Токио на референдуме, стал самый молодой избиратель Алижан Салиев, которому накануне исполнилось 18 лет. Это его первые выборы, и он с удовольствием воспользовался этим правом.

Мне недавно исполнилось 18 лет и для меня это очень волнительно впервые участвовать в таком историческом событии. Это еще и большая ответственность, так как мой голос также будет учтен в обновлении Конституции. Мне бы хотелось, чтобы Казахстан стал такой же развитой страной как Япония. Алижан Салиев

В столице Южной Кореи на участок № 258 первыми прибыла семейная пара Каким Данабаев и Аруна Жанибек, которые проживают в Сеуле более десяти лет и занимаются бизнесом.

Я веду бизнес с корейскими партнерами. Часто вижу, как они обсуждают ситуацию в своей стране, активно участвуют в политической жизни. И за последние десять лет я не пропустил ни одни выборы. В этот раз тоже пришел отдать свой голос, ведь участие в референдуме – наш гражданский долг. От нашего голоса зависит будущее наших детей. Каким Данабаев

Также уже начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Улан-Батор.