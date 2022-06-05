Референдум по поправкам в Конституцию - зарубежные участки начали работу
Граждане Республики Казахстан, проживающие в Японии и Республике Корея, одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, передает МИД РК.
Первым казахстанцем, проголосовавшим в городе Токио на референдуме, стал самый молодой избиратель Алижан Салиев, которому накануне исполнилось 18 лет. Это его первые выборы, и он с удовольствием воспользовался этим правом.
Мне недавно исполнилось 18 лет и для меня это очень волнительно впервые участвовать в таком историческом событии. Это еще и большая ответственность, так как мой голос также будет учтен в обновлении Конституции. Мне бы хотелось, чтобы Казахстан стал такой же развитой страной как Япония. Алижан Салиев
В столице Южной Кореи на участок № 258 первыми прибыла семейная пара Каким Данабаев и Аруна Жанибек, которые проживают в Сеуле более десяти лет и занимаются бизнесом.
Я веду бизнес с корейскими партнерами. Часто вижу, как они обсуждают ситуацию в своей стране, активно участвуют в политической жизни. И за последние десять лет я не пропустил ни одни выборы. В этот раз тоже пришел отдать свой голос, ведь участие в референдуме – наш гражданский долг. От нашего голоса зависит будущее наших детей. Каким Данабаев
Также уже начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Джакарта, Улан-Батор.
Фото: МИД РК