Россиянин, представляющий казахстанскую команду, одержал шестую победу в UFC

Российский боец UFC Мовсар Евлоев, представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, одержал победу над американцем Дэном Иге в соглавном бою турнира UFC Вегас 56, сообщает Zakon.kz.

Их поединок прошел на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) и продлился все три запланированных раунда. Судьи единогласно отдали победу Евлоеву – 30:27, 30:27, 30:26.

На счету 28-летнего Евлоева теперь 16 побед в ММА (из них 6 подряд в UFC). При этом Мовсар не потерпел ни одного поражения. У 30-летнего Иге – 15 побед и 6 поражений. Американец потерпел третье поражение кряду и шестое – за карьеру в ММА.

Таким образом, Мовсар вышел на третье место по текущим самым длинным победным сериям в полулегком весе, сравнявшись с Забитом Магомедшариповым. Впереди лишь Арнольд Аллен (9) и Александр Волкановски (9).

Перед боем с Иге Евлоев занимал 13-е место в рейтинге полулегкого веса UFC, а его оппонент – 10-е.

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