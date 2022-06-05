КНДР запустила 8 баллистических ракет в направлении Японского моря

КНДР произвела пуск восьми неопознанных баллистических ракет в сторону моря к востоку от Корейского полуострова, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9:08 по 9:43 зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест.

Других подробностей военные пока не сообщали.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая тесты МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.