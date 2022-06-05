КНДР запустила 8 баллистических ракет в направлении Японского моря
Фото: pixabay
КНДР произвела пуск восьми неопознанных баллистических ракет в сторону моря к востоку от Корейского полуострова, сообщает Zakon.kz.
Об этом передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9:08 по 9:43 зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест.
Других подробностей военные пока не сообщали.
Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.
Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая тесты МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
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