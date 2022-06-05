Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

КНДР запустила 8 баллистических ракет в направлении Японского моря

КНДР Фото: pixabay
КНДР произвела пуск восьми неопознанных баллистических ракет в сторону моря к востоку от Корейского полуострова, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9:08 по 9:43 зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест.

Других подробностей военные пока не сообщали.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая тесты МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

Константин Вноровский
Северная Корея Южная Корея
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Итоги вечерних торгов: евро растет, доллар падает
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Розыск Нурлана Масимова: Антикор пообещал за информацию 12 миллионов тенге
Объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев задержан
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления