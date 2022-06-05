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Премьер-министр РК Алихан Смаилов проголосовал на референдуме

Голосует на Референдуме Фото: Telegram/REFERENDUM2022.KZ
Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Referendum2022.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов одним из первых проголосовал на республиканском референдуме. Он отдал свой голос на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК, – говорится в сообщении.

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Голосование на избирательных участках будет проводиться с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Указ о проведении референдума по внесению поправок в Основной закон страны президент Касым-Жомарт Токаев подписал 5 мая.

Казахстанцы будут голосовать «за» или «против» поправок.

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана.

Константин Вноровский
Референдум в Казахстане Смаилов Алихан
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