Премьер-министр РК Алихан Смаилов проголосовал на референдуме
Фото: Telegram/REFERENDUM2022.KZ
Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в Telegram-канале Referendum2022.kz.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов одним из первых проголосовал на республиканском референдуме. Он отдал свой голос на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК, – говорится в сообщении.
Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Голосование на избирательных участках будет проводиться с 07:00 до 20:00 по местному времени.
Указ о проведении референдума по внесению поправок в Основной закон страны президент Касым-Жомарт Токаев подписал 5 мая.
Казахстанцы будут голосовать «за» или «против» поправок.
Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана.
0
КОММЕНТАРИИ