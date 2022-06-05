Высокую активность казахстанцев на референдуме отметила миссия наблюдателей от СНГ

Генеральный секретарь — руководитель секретариата совета миссии наблюдателей от СНГ Дмитрий Кобицкий указал на высокую активность населения на референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы с пятницы находимся в Нур-Султане. До этого проводили долгосрочный мониторинг, оценивали все законодательство, регулирующее электоральные процессы, и я хочу сказать, что ЦКР подготовилась очень хорошо. Мы видим их активную работу, работу с участковыми и территориальными комиссиями. Все достаточно квалифицированы и хорошо подготовлены к процессу. Также хотелось отметить, что с 7 утра достаточно хорошая активностью населения. Народ идет, хочет проголосовать за предусмотренные изменения. Генеральный секретарь – руководитель секретариата совета миссии наблюдателей от СНГ Дмитрий Кобицкий

Спикер выразил надежду, что все, что происходит сегодня, хорошо повлияет на развитие страны, на благополучие народа.

В планах наблюдателей – проехать не менее 120 участков для объективной картины. Каждый раз, прибывая в Казахстан, мы всегда наблюдаем качественную подготовку кадров. Национальные наблюдатели также хорошо подготовлены. Наша задача – смотреть, как организован референдум, как он проходит, нет ли нарушений законодательства, международных требований. Люди должны понимать, что, отдавая свой голос, он не идет куда-то в «ведро», а учитывается. Мы также будем на подсчете голосов и уже вечером проведем совещание, чтобы узнать мнение всех наблюдателей. Завтра уже в области будут предварительные выводы. Дмитрий Кобицкий

Наблюдали МПА СНГ 8 стран. Всего в разных концах Казахстана 57 наблюдателей.

Напомним, что голосование на более чем 10 тысячах участков референдума будет проводиться с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Указ о проведении референдума по внесению поправок в Основной закон страны президент Касым-Жомарт Токаев подписал 5 мая.

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана.