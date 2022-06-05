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К голосованию приступили все 9947 участков – ЦКР

Работа участков Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге сообщил, что в настоящее время голосование проходит на 9964 участках референдума, передает корреспондент Zakon.kz.
По состоянию на 08:00 согласно тем данным, которые мы в режиме онлайн получаем от наших комиссий в областях, а также городах Алматы, Шымкент и Нур-Султан, к голосованию приступили все 9947 участков Республики Казахстан, а также 17 участков при дипломатических представительствах нашей страны в 15 иностранных государствах. Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман

Еще 48 участков за рубежом, по его словам, приступят к своей работе в соответствии с тем временем, которое соответствует их часовому поясу.

Таким образом, в настоящее время голосование проходит на 9964 участках референдума.

Напомним, что Указ о проведении референдума по внесению поправок в Основной закон страны президент Касым-Жомарт Токаев подписал 5 мая.

Казахстанцы будут голосовать «за» или «против» поправок.

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана.

Всего в Казахстане образовано более 10 тысяч участков референдума.

65 участков голосования за рубежом будут открыты в 52 странах мира.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.

За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию.

На проведение референдума выделено 16,4 млрд тенге.

Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
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