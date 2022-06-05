В ВКО с раннего утра отмечается высокая активность на участках голосования

В Казахстане стартовал референдум по поправкам в Конституцию. Это историческое для страны событие, которое проходит впервые за 27 лет. Так, на участках Восточно-Казахстанской области с 7:00 отмечается большой поток избирателей, сообщает Zakon.kz.

Выносимые на референдум поправки направлены на изменение формы государственного устройства, баланса в ветвях власти.

Референдум – это возможность граждан высказать свое отношение к предлагаемым изменениям через голосование. 88-летний Касенжар Ескендиров и 85-летняя Шамзада Ескендирова из Уланского района ВКО своим примером демонстрируют уровень гражданской ответственности и осознание важности этого события.

Это день, которого мы все ждали. Понимая всю значимость предполагаемых поправок, мы сегодня пришли на голосование. Ведь это право каждого гражданина, – сказал Касенжар-ата.

Фото: пресс-центр акимата ВКО

Аксакал прочитал «бата», пожелав мира и благополучия народу Казахстана.

Я всегда голосую в первых рядах и сегодня проголосовала первой. Ведь это очень важное и волнительное событие. Референдум для меня – это праздник, и я понимаю ответственность за решения, которая сегодня лежит на каждом голосующем. Карлыгаш Базылова из города Курчатова

Фото: пресс-центр акимата ВКО

Активность на участках отмечается во всех населенных пунктах области. Так, к примеру, в Бескарагайском районе на избирательном участке 411 впервые проголосовала Карлыгаш Мадениеткызы, члены комиссии вручили девушке подарок в память о таком важном гражданском поступке.

В это время в Усть-Каменогорске открыли свои двери 120 участков, на 110 участках зарегистрированы наблюдатели. Первые голосующие также получают подарки.

Фото: пресс-центр акимата ВКО

По данным Региональной избирательной комиссии, в ВКО работают все 1027 участков, том числе 959 открытых участков и 68 участков в местах временного пребывания граждан. В областной территориальной комиссии референдума изготовлено 9114 открепительных удостоверений. Граждане, получившие открепительные удостоверения, могут проголосовать в других населенных пунктах. (В пределах одного населенного пункта открепительные удостоверения не выдаются.)

По области 911 455 граждан имеют право участвовать в референдуме.