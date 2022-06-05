Коронавирус выявили у семерых человек за сутки в Казахстане

Фото: biosafety.kz

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились на два человека больше, чем днем ранее. Заражения выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.