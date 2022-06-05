Коронавирус выявили у семерых человек за сутки в Казахстане
Фото: biosafety.kz
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились на два человека больше, чем днем ранее. Заражения выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 июня 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 5,
в ЗКО – 1.
Всего в стране подтвержден 1 305 781 случай.
Информация о выздоровевших от КВИ:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 035 человек.
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