Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов проголосовал на референдуме

5 июня Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает Zakon.kz.

Спикер нижней палаты Парламента отдал свой голос на избирательном участке №110, который расположен в здании национальной компании «Қазақстан темір жолы».

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.