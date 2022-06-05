Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов проголосовал на референдуме
Фото: Ж. Жумабекова
5 июня Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает Zakon.kz.
Спикер нижней палаты Парламента отдал свой голос на избирательном участке №110, который расположен в здании национальной компании «Қазақстан темір жолы».
В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.
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