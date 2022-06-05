Государственный секретарь Ерлан Карин отдал свой голос на референдуме

Государственный секретарь Ерлан Карин проголосовал на референдуме по внесению поправок в Конституцию, сообщает Zakon.kz.

Голосовал Ерлан Карин на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК, куда государственный секретарь прибыл вместе со своей семьей.

Указ о проведении референдума по внесению поправок в Основной закон страны президент Касым-Жомарт Токаев подписал 5 мая.

Казахстанцы голосуют «за» или «против» поправок.

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана.

Всего в Казахстане образовано более 10 тысяч участков референдума.

65 участков голосования за рубежом открыты в 52 странах мира.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.