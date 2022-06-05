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Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме

Нурсултан Назарбаев Фото: twitter/Aidos_Ukibay
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает Zakon.kz.
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Айдос Укибай

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.

Анастасия Стативкина
Референдум в Казахстане Назарбаев Нурсултан Казахстан
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