Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме

Фото: twitter/Aidos_Ukibay

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает Zakon.kz.