Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме
Фото: twitter/Aidos_Ukibay
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает Zakon.kz.
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Айдос Укибай
В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.
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