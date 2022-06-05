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Выявлен и разоблачен фейк об исчезающих чернилах в ручках на избирательных участках

Фейк об исчезающих чернилах Фото: stopfake.kz
Проходящий в Казахстане референдум не обошли своим вниманием и распространители фейков. В соцсетях появилось видео с якобы «исчезающими» чернилами в кабинках для голосования, сообщает Zakon.kz.

К ролику в соцсетях прилагается описание, что снят он сегодня, 5 июня, на республиканском референдуме.

На кадрах мужчина ставит отметку в бюллетене, после проводит над ней огнем, и надпись исчезает. Автор считает, что ручки с такими «исчезающими» чернилами в кабинках для голосования положили специально.

Портал Stopfake.kz сообщает, что это старый видеоролик с исчезающими чернилами. Первое его появление в Сети датировано 2019 годом. В разное время он становился вирусным в России, Украине, Кыргызстане и Казахстане.

К проходящему сейчас в стране референдуму ролик не имеет совершенно никакого отношения.

Константин Вноровский
Референдум в Казахстане Казахстан
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