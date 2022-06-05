Несмотря на дождь и ветер, восточноказахстанцы спешат на референдум
Фото: пресс-центр акимата ВКО
Утро голосования выдалось на востоке страны пасмурным. В отдельных населенных пунктах ВКО дождь и слякоть. Однако непогода не повлияла на высокую явку избирателей на участках, сообщает Zakon.kz.
Предлагаемые поправки – логически обоснованный шаг. Мы верим в будущее страны, желаем мира и процветания Казахстану и думаем, что каждый воспользуется своим правом голосования. Жительница Кокпектинского района Мейірлі Садыкова
Голосование, референдум в ВКО
В Зайсанском районе 100-й избирательнице вручили памятный подарок.
Я сделала свой выбор во благо процветания Казахстана. Сегодня я пришла проголосовать рано утром. Но уже была сотой избирательницей – это говорит о большой активности на референдуме. Пенсионер Гүлжамал Кіжікова
Фото: пресс-центр акимата ВКО
Вместе с тем воскресное утро на избирательных участках областного центра выдалось очень активным, даже несмотря на проливной дождь. Жители буквально заполонили участки, у дверей образовались очереди.
Я – студентка Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа им. Абая. Сегодня впервые в жизни участвую в голосовании. Отдать свой голос – это для меня выражение гражданской позиции. Балжан Оралбек
Фото: пресс-центр акимата ВКО
Сегодня я пришла на референдум, чтобы отдать свой голос. Это мой первый шаг во взрослую жизнь. Я рада принять участие в этом важном для нашей страны событии.Жительница Глубоковского района Екатерина Тютенькова
Так же, как Балжан и Екатерина, многие казахстанцы впервые застают референдум, поскольку последний раз он проводился 27 лет назад. К слову, символично, что и сегодня референдум проводится по вопросу Конституции, как и в 1995 году.
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