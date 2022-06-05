Референдум-2022: на участках столицы отмечается большой наплыв избирателей

С раннего утра на избирательных участках в Нур-Султане наблюдается высокая активность жителей столицы, сообщает Zakon.kz.

Избиратели выстраиваются в очереди, чтобы выразить свою гражданскую позицию и проголосовать на референдуме, передает официальный сайт городского акимата.

Фото: Telegram/REFERENDUM2022.KZ3

Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках.

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султан

Всего с 7 часов утра в Нур-Султане работают 348 участков, 248 из них – открытые, 35 – закрытые, еще 65 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

Фото: Telegram/REFERENDUM2022.KZ3