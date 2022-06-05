Китайский корабль «Шэньчжоу-14» стартовал к космической станции

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» успешно вышел на расчетную орбиту на пути к китайской космической станции «Тяньгун», сообщает Zakon.kz.

Трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны около 10:44 по местному времени при помощи ракеты-носителя Long March-2F (CZ-2F, «Чанчжэн-2F»).

В состав экипажа вошли три тайконавта: Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ, а также первая женщина-космонавт Китая Лю Ян.

Примерно через 577 секунд после старта пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14» успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту. Физическое состояние членов экипажа хорошее, и запуск космического корабля увенчался полным успехом, заявили в CMSA.

Экипаж «Шэньчжоу-14» пробудет на орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев и станет уже третьим на борту китайской космической станции.

Космическая станция «Тяньгун» (известна также как Китайская космическая станция) — посещаемый орбитальный космический аппарат, размещенный на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли, который используется Китайским национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году.