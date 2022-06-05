Байдена эвакуировали из дома из-за самолета, залетевшего в закрытую зону

Президента США Джо Байдена и его жену Джилл эвакуировали из загородного дома в штате Делавэр после того, как частный самолет залетел в закрытую зону, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома в Twitter.

Как передает NBC News, самолет оказался в воздушной зоне, где были введены ограничения на полеты, по ошибке. Пилот не учел опубликованные указания о полетах над охраняемой зоной и не подключился к необходимому радиоканалу.

Воздушное судно перехватили два военных самолета и «немедленно выпроводили» из защищенной зоны.

Секретная служба заявила, что проведет допрос пилота, который, согласно предварительному расследованию, не находился на надлежащем радиоканале и не следовал указаниям относительно порядка полетов.

Семью Байденов временно перевезли в местную пожарную часть, сейчас они снова вернулись домой.