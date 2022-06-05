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Кто из алматинских знаменитостей пришел на референдум

голосование Фото: Zakon.kz
Большую активность в день выборов проявили общественники и деятели культуры, передает Zakon.kz.

Среди них певец Сакен Майгазиев.

В течение двух месяцев в стране проходила информационная работа по референдуму. Говорят, Новый Казахстан – это справедливый Казахстан. Я сегодня сделал свой выбор и отдал голос, – сказал он.

певец

Фото: УВП города Алматы

Известная скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на избирательном участке № 254, расположенном в здании Национальной библиотеки.

скрипачка

Фото: УВП города Алматы

Солист группы «Нур-Мукасан» Мукасан Шахзадаев также пришел в этот день отдать свой голос.

Я пришел дать свой голос. Для того, чтобы построить Новый Казахстан, каждый должен сделать свой выбор, – сказал он.

музыкант

Фото: УВП города Алматы

Солист группы «Жігіттер» Баглан Абдраимов опубликовал фото с его участием в Инстаграме.

солист

Фото: УВП города Алматы

Актриса, телеведущая Майя Веронская опубликовала пост:

Пусть наша страна всегда процветает! – сказала она.

телеведущая

Фото: УВП города Алматы

В Instagram о своем участии на референдуме написал и опубликовал фото известный казахстанский режиссер Акан Сатаев.

Певец Беркут (Айбек Жансеитов) проголосовал на своем избирательном участке.

Пусть в нашей стране всегда все будет хорошо! – сказал он.

певец

Фото: УВП города Алматы

Известная активистка и блогер Анна Торосян проголосовала на избирательном участке №261 в школе-гимназии №51. В Instagram Анна отметила, что на избирательном участке голосует много молодежи.

Без сомнения, мы хотим изменений, все хотят жить в Новом Казахстане. Поэтому сегодня для меня и для всей молодежи страны это большая возможность проявить свою гражданскую позицию, высказать свое мнение, стать активной частью казахстанского общества, – написала Анна Торосян.

блогер

Фото: УВП города Алматы

Президент Академии питания Торегельды Шарманов проголосовал на референдуме.

Этот референдум очень важен для всех нас. Со всей ответственностью, от своего имени ради будущего наших детей я отдал свой голос, – сказал он.

академия питания

Фото: УВП города Алматы

Артист Роман Ким отдал свой голос.

Я артист Государственного республиканского академического корейского театра, член Ассамблеи народа Казахстана и артист казахстанской эстрады! Сегодня считаю своим долгом участвовать в судьбе своего государства, верю в лучшее будущее нашей страны! Каждый гражданин Республики Казахстан не должен оставаться в стороне, каждый должен сделать свой выбор! Я проголосовал за Новый Казахстан! – сказал Роман Ким.

артист

Фото: УВП города Алматы

Также в референдуме приняли участие:

Актриса Альмира Турсын, заслуженный деятель Казахстана Сауле Досжан проголосовала на референдуме, певец Айдар Турганбек, композитор Алтынбек Коразбаев, заслуженный деятель РК Игорь Благодарный, заслуженный деятель РК певец Шахзадаев Мукасан, певица Луина (Луизы Каринбаевой), председатель союза писателей Улыкбек Есдаулет, Актер Азамат Сатыбалды, поэт Муртхан Шокан, художник-карикатурист Еркин Нуразхан, актер Бакыт Тушаев, поэт Бауыржан Жакып, поэт Серик Калиев.

Елена Беляева
Референдум в Казахстане Алматы
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