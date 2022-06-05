Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Высокую явку избирателей отметили во время референдума в СКО

голосование Фото: Zakon.kz
В Казахстане состоялся республиканский референдум о внесении поправок в Конституцию страны. Жители Северо-Казахстанской области приняли активное участие во время голосования, передает Zakon.kz.

Хорошая погода, праздничное настроение, рабочий настрой членов избирательных комиссий – пожалуй, так можно охарактеризовать общую картину данного воскресенья.

Североказахстанцы начали приходить на избирательные участки с 7:00. Население восприняло голосование как праздник. Этому способствовала сама атмосфера на избирательных участках. Жители приходили целыми семьями, представленными несколькими поколениями. Было много молодежи. Это говорит о заинтересованности людей в результатах референдума, и является хорошим знаком электоральной культуры и политической зрелости.

голосование

Фото: Zakon.kz

На каждом избирательном участке североказахстанцы, исполнив свой гражданский долг, могли послушать концертные выступления, отведать баурсаки, плов и даже шашлыки.

референдум

Фото: Zakon.kz

Активность добровольцев в мониторинге выборов является доказательством зрелости казахстанских институтов гражданского общества.

еда

Фото: Zakon.kz

Прошедший референдум продемонстрировал всему миру развитие демократических процессов в казахстанском обществе и его сплоченность, а также солидарность с действующим курсом президента страны. Общественное единство, которое казахстанцы проявили в это воскресенье, стало свидетельством высокого доверия народа президенту страны, позволит Казахстану уверенно идти по пути развития и созидания.

Елена Беляева
Референдум в Казахстане Северо-Казахстанская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Заморозки, туман и грозу прогнозируют в Казахстане
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Токаев проголосовал на республиканском референдуме
Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления