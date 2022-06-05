Высокую явку избирателей отметили во время референдума в СКО

В Казахстане состоялся республиканский референдум о внесении поправок в Конституцию страны. Жители Северо-Казахстанской области приняли активное участие во время голосования, передает Zakon.kz.

Хорошая погода, праздничное настроение, рабочий настрой членов избирательных комиссий – пожалуй, так можно охарактеризовать общую картину данного воскресенья.

Североказахстанцы начали приходить на избирательные участки с 7:00. Население восприняло голосование как праздник. Этому способствовала сама атмосфера на избирательных участках. Жители приходили целыми семьями, представленными несколькими поколениями. Было много молодежи. Это говорит о заинтересованности людей в результатах референдума, и является хорошим знаком электоральной культуры и политической зрелости.

Фото: Zakon.kz

На каждом избирательном участке североказахстанцы, исполнив свой гражданский долг, могли послушать концертные выступления, отведать баурсаки, плов и даже шашлыки.

Фото: Zakon.kz

Активность добровольцев в мониторинге выборов является доказательством зрелости казахстанских институтов гражданского общества.

Фото: Zakon.kz

Прошедший референдум продемонстрировал всему миру развитие демократических процессов в казахстанском обществе и его сплоченность, а также солидарность с действующим курсом президента страны. Общественное единство, которое казахстанцы проявили в это воскресенье, стало свидетельством высокого доверия народа президенту страны, позволит Казахстану уверенно идти по пути развития и созидания.