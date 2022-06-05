Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген два дня назад сообщил, что приехал в Саудовскую Аравию с друзьями и бабушками, откуда теперь он делится фотографиями и видео, передает Zakon.kz.

Опубликованный Димашем в Instagram ролик из Мекки уже набрал более пяти тысяч комментариев и почти 84 тыс. лайков.

Фанаты Кудайбергена под публикацией закидали своего кумира восхищенными комментариями и смайликами в виде огоньков, сердечек и цветочков.

«Димаш, пусть все твои мечты и надежды исполнятся!»

«Пусть молитвы будут услышаны, а паломничество - принято!»

«Вилеоселфи, вот это сюрприз, вот это спасибище! Красивый-то какой!»

«Поздравляю, роднулечка! Невероятная радость в моем сердце, что Вы все совершили умра!... Поздравляю с первым Reels! Хорошего отдыха вам всем!» - написали они.