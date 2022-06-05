Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки

Саудовская Аравия, Мекка, Димаш Кудайберген, видео Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген два дня назад сообщил, что приехал в Саудовскую Аравию с друзьями и бабушками, откуда теперь он делится фотографиями и видео, передает Zakon.kz.

Опубликованный Димашем в Instagram ролик из Мекки уже набрал более пяти тысяч комментариев и почти 84 тыс. лайков.

Фанаты Кудайбергена под публикацией закидали своего кумира восхищенными комментариями и смайликами в виде огоньков, сердечек и цветочков.

  • «Димаш, пусть все твои мечты и надежды исполнятся!»

  • «Пусть молитвы будут услышаны, а паломничество - принято!»

  • «Вилеоселфи, вот это сюрприз, вот это спасибище! Красивый-то какой!»

  • «Поздравляю, роднулечка! Невероятная радость в моем сердце, что Вы все совершили умра!... Поздравляю с первым Reels! Хорошего отдыха вам всем!» - написали они.

Новость по теме

Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки

Динара Халдарова
Кудайберген Димаш Саудовская Аравия
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Заморозки, туман и грозу прогнозируют в Казахстане
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Токаев проголосовал на республиканском референдуме
Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления