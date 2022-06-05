Потеря аппетита, похудение и зуд могут быть признаками болезни почек – врач

Нефролог Екатерина Иванова рассказала, что при начальной стадии заболевания почек явных симптомов может не быть, у большинства пациентов они могут появляться в далеко зашедшей стадии. Она дала советы, на что стоит обращать внимание, чтобы не запустить болезнь передает Zakon.kz.

Самые яркие симптомы проявляются на последних стадиях, когда больному можно помочь, лишь подготовив его к диализу или трансплантации.

Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта, появляется кожный зуд, – цитирует Иванову радиостанция «Говорит Москва».

Врач добавила, что порой именно в такой ситуации обращаются пациенты, сдают анализы, с помощью которых выявляется высокий уровень креатинина – важного показателя в постановке диагноза «хроническая почечная недостаточность» (ХПН) и других.

Нефролог объяснила, что начальное исследование при подозрении на заболевания почек включает в себя биохимический анализ крови, в том числе почечный профиль с определением уровня креатина и мочевины, а также общий анализ мочи.