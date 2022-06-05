Потеря аппетита, похудение и зуд могут быть признаками болезни почек – врач
Самые яркие симптомы проявляются на последних стадиях, когда больному можно помочь, лишь подготовив его к диализу или трансплантации.
Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта, появляется кожный зуд, – цитирует Иванову радиостанция «Говорит Москва».
Врач добавила, что порой именно в такой ситуации обращаются пациенты, сдают анализы, с помощью которых выявляется высокий уровень креатинина – важного показателя в постановке диагноза «хроническая почечная недостаточность» (ХПН) и других.
Нефролог объяснила, что начальное исследование при подозрении на заболевания почек включает в себя биохимический анализ крови, в том числе почечный профиль с определением уровня креатина и мочевины, а также общий анализ мочи.
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