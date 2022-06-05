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Ситуация в Украине: Папа Римский призвал «не губить человечество», ЕС разработал план отказа от газа РФ

Украина Фото: unsplrsh
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о том, что Евросоюз разработал план отказа от российского газа, включающий в себя несколько пунктов, передает Zakon.kz.

  • Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Теперь президент Сербии вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита российского министра.

  • Папа Римский призвал «не губить человечество» и остановить военные действия в Украине. Понтифик попросил лидеров государств сесть за стол переговоров.

  • Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС. По его словам, сейчас вопрос полноценного членства Украины в ЕС не является актуальным, однако Киеву и Евросоюзу нужно работать над укреплением сотрудничества в рамках «подготовительной зоны».

  • Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без выполнения условий Турции, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган. Также лидер Турции счел удачной идею провести реформу в ООН, напомнив, что мир больше, чем пять постоянных членов Совета безопасности организации.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз
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