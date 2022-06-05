Ситуация в Украине: Папа Римский призвал «не губить человечество», ЕС разработал план отказа от газа РФ
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Теперь президент Сербии вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита российского министра.
Папа Римский призвал «не губить человечество» и остановить военные действия в Украине. Понтифик попросил лидеров государств сесть за стол переговоров.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС. По его словам, сейчас вопрос полноценного членства Украины в ЕС не является актуальным, однако Киеву и Евросоюзу нужно работать над укреплением сотрудничества в рамках «подготовительной зоны».
Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без выполнения условий Турции, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган. Также лидер Турции счел удачной идею провести реформу в ООН, напомнив, что мир больше, чем пять постоянных членов Совета безопасности организации.