Ситуация в Украине: Папа Римский призвал «не губить человечество», ЕС разработал план отказа от газа РФ

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Теперь президент Сербии вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита российского министра.

Папа Римский призвал «не губить человечество» и остановить военные действия в Украине. Понтифик попросил лидеров государств сесть за стол переговоров.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил ввести промежуточный этап вхождения Украины в ЕС. По его словам, сейчас вопрос полноценного членства Украины в ЕС не является актуальным, однако Киеву и Евросоюзу нужно работать над укреплением сотрудничества в рамках «подготовительной зоны».