Эпидемия оспы обезьян возможна только при мутации вируса – иммунолог

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что вакцина от обычной оспы может предотвратить новую эпидемию, передает Zakon.kz.

Уже сейчас нужно начинать наработку вакцины, которая есть, и быть готовыми к вакцинации населения. А сотрудникам лабораторий Роспотребнадзора и врачам, которые будут контактировать первыми с возможными больными, стоит вакцинироваться сразу, – цитирует ТАСС специалиста.

Жемчугов добавил, что прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.

В то же время, отметил иммунолог, эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.

Если такое произойдет в результате мутации, то обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой, – сказал Жемчугов.