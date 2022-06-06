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В Украине хотят запретить фейерверки в период военного положения

салют Фото: pixabay
С соответствующим поручением президент Украины Владимир Зеленский обратился к кабмину, передает Zakon.kz.
Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены, – цитируют Зеленского РИА Новости.

Отмечается, что создана электронная петиция с просьбой рассмотреть предложение главы государство в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Военное положение ввели с Украине 24 февраля.

Елена Беляева
Ситуация в Украине Зеленский Владимир
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