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Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области

Туздыбастау Фото: Zakon.kz
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. На месте работали дознаватели и сотрудники полиции Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло на Талгарском тракте у въезда в поселок Туздыбастау.

Водитель Subaru Impreza рассказал, что ехал домой в поселок. Мужчина двигался по правой полосе, слева от него был еще один автомобиль.

У въезда в поселок на дорогу выбежала женщина. Оба автомобиля пытались разъехаться. Водитель Subaru Impreza вырулил на обочину, однако ему не удалось избежать столкновения.

Данияр Кунафин
Алматинская область
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