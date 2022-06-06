Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. На месте работали дознаватели и сотрудники полиции Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Смертельное ДТП произошло на Талгарском тракте у въезда в поселок Туздыбастау.
Водитель Subaru Impreza рассказал, что ехал домой в поселок. Мужчина двигался по правой полосе, слева от него был еще один автомобиль.
У въезда в поселок на дорогу выбежала женщина. Оба автомобиля пытались разъехаться. Водитель Subaru Impreza вырулил на обочину, однако ему не удалось избежать столкновения.
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