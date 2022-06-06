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США и Южная Корея запустили ракеты в ответ на пуски КНДР

Южная Корея, США, ракеты Фото: pixabay
По подсчетам южнокорейских военных, Северная Корея провела 18 пусков ракет с начала 2022 года. Последние пуски КНДР провела 5 июня, сообщает Zakon.kz.

Военные Южной Кореи и США запустили восемь ракет с комбинированными боеголовками класса «земля-земля» в ответ на пуски КНДР от 5 июня, сообщает РБК.

Южнокорейские военные выпустили в общей сложности семь снарядов, а американская сторона — один. Пуски производили из американского оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS.

Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

По данным военных, снаряды пускали из нескольких точек вокруг аэропорта Сунан в Пхеньяне. По подсчетам южнокорейских военных, этот пуск стал 18-м для КНДР с начала года.

Данияр Кунафин
США Южная Корея
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