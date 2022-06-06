Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кубок мира по художественной гимнастике: какие места заняли казахстанки

Италия, казахстанки, художественная гимнастика, Кубок мира, финал, итог Фото: olympic.kz
В итальянском городе Пезаро завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике, в котором приняли участие казахстанские спортсменки, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, Эльжана Таниева в финалах упражнений с обручем стала восьмой и показала пятый результат в выступлении с лентой.

Также впервые в истории в финале Кубка мира выступила наша команда в групповых упражнениях. Наши девочки стали шестыми в выступлении с обручами, а также расположились на восьмой строчке в упражнениях мячи+ленты.Пресс-служба НОК РК

Следующим стартом для казахстанских гимнасток станет чемпионат Азии.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Новость по теме

Казахстанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в Италии

Динара Халдарова
Италия Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных
В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления