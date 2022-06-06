Кубок мира по художественной гимнастике: какие места заняли казахстанки

В итальянском городе Пезаро завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике, в котором приняли участие казахстанские спортсменки, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, Эльжана Таниева в финалах упражнений с обручем стала восьмой и показала пятый результат в выступлении с лентой.

Также впервые в истории в финале Кубка мира выступила наша команда в групповых упражнениях. Наши девочки стали шестыми в выступлении с обручами, а также расположились на восьмой строчке в упражнениях мячи+ленты. Пресс-служба НОК РК

Следующим стартом для казахстанских гимнасток станет чемпионат Азии.

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