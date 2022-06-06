Коронавирус в Казахстане: Минздрав обновил данные за сутки

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 5 июня в Казахстане. Согласно данным, семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в двух регионах страны – Алматы и Кызылординской области, передает Zakon.kz.