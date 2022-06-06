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Коронавирус в Казахстане: Минздрав обновил данные за сутки

РК, КВИ, сутки, данные Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 5 июня в Казахстане. Согласно данным, семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в двух регионах страны – Алматы и Кызылординской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Алматы – 6,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 788 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане пять человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане - 2,

  • в Алматы - 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 040 человек.

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