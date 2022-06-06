Донерная и торговый дом горели в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы спасатели потушили пожар в донерной, пристроенной к торговому дому. Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет, передает Zakon.kz.
В ДЧС города уточнили, что возгорание в донерной произошло в 05:45. Пожар распространился в помещение на втором этаже и на кровлю торгового дома (адрес: Медеуский район, ул. Мендикулова, д. 98) на площади 150 кв. м.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Первые подразделения прибыли к месту вызова в 05:50 (расстояние от ближайшей пожарной части составляет 2,7 км). Пожар локализован в 06:16 и ликвидирован в 06:30. Жертв и пострадавших нет.Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве отметили, что причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 50 человек личного состава.
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