Донерная и торговый дом горели в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы спасатели потушили пожар в донерной, пристроенной к торговому дому. Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет, передает Zakon.kz.