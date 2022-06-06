Шанхайский международный кинофестиваль перенесли из-за COVID-19

На год был перенесен 25-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF). Причиной стали карантинные ограничения из-за неблагоприятного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, передает Zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, крупнейший кинофестиваль Китая должен был состояться в июне этого года, но решением оргкомитета киносмотра был перенесен на 2023 год.

В качестве причины организаторы назвали неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в Шанхае. Город только с 1 июня начал выходить из локдауна, который был введен более двух месяцев назад.

Подготовка программы кинофестиваля на следующий год начнется во второй половине этого года, – указывается в заявлении.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. На нем демонстрировалось 167 фильмов из 33 стран, мероприятие посетило 300 тыс. зрителей.

В числе гостей значатся многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа. Фестиваль за годы своей работы стал свидетелем развития киноиндустрии Китая, а также превратился в площадку международного обмена и культурного сотрудничества.