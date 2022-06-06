Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Трехлетний мальчик блуждал возле трассы в Туркестанской области

найден мальчик Фото: ДП Туркестанской области
Полицейские обратили внимание на трехлетнего мальчика, который одиноко блуждал возле трассы Шаян – Жамбыл, сообщает Zakon.kz.
Заметив, что маленький мальчик гуляет один, полицейские сразу же подошли к нему. Они попытались расспросить ребенка о том, где его родители, дом, но малыш не смог ответить. ДП Туркестанской области

Найденного мальчика доставили в отдел полиции и накормили.

Полицейские опросили односельчан и распространили фото через социальные сети. В результате чего они в кратчайшие сроки нашли родителей малыша и передали им найденного ребенка.

Как выяснилось, малыш, играя во дворе, ушел от дома на расстояние двух километров. Его мать, думая, что малыш играет рядом, не беспокоилась. ДП Туркестанской области
Анастасия Стативкина
Туркестанская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных
В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления