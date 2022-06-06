Трехлетний мальчик блуждал возле трассы в Туркестанской области
Фото: ДП Туркестанской области
Полицейские обратили внимание на трехлетнего мальчика, который одиноко блуждал возле трассы Шаян – Жамбыл, сообщает Zakon.kz.
Заметив, что маленький мальчик гуляет один, полицейские сразу же подошли к нему. Они попытались расспросить ребенка о том, где его родители, дом, но малыш не смог ответить. ДП Туркестанской области
Найденного мальчика доставили в отдел полиции и накормили.
Полицейские опросили односельчан и распространили фото через социальные сети. В результате чего они в кратчайшие сроки нашли родителей малыша и передали им найденного ребенка.
Как выяснилось, малыш, играя во дворе, ушел от дома на расстояние двух километров. Его мать, думая, что малыш играет рядом, не беспокоилась. ДП Туркестанской области
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