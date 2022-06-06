Трехлетний мальчик блуждал возле трассы в Туркестанской области

Полицейские обратили внимание на трехлетнего мальчика, который одиноко блуждал возле трассы Шаян – Жамбыл, сообщает Zakon.kz.

Заметив, что маленький мальчик гуляет один, полицейские сразу же подошли к нему. Они попытались расспросить ребенка о том, где его родители, дом, но малыш не смог ответить. ДП Туркестанской области

Найденного мальчика доставили в отдел полиции и накормили.

Полицейские опросили односельчан и распространили фото через социальные сети. В результате чего они в кратчайшие сроки нашли родителей малыша и передали им найденного ребенка.