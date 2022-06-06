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Агроном рассказал, как выбрать черешню без химикатов

агроном Фото: pixabay
Российский агроном Михаил Воробьев посоветовал осматривать черешню перед покупкой, чтобы исключить риск отравления ядохимикатами, пишет Zakon.kz.

С наступлением летнего сезона на прилавках появилось обилие фруктов и ягод, пишет ferra.ru.

При покупке сезонных плодов важно помнить, что фрукты и ягоды могут обрабатываться ядохимикатами. Если употребить такую черешню в пищу, то можно ощутить неприятное пощипывание в ротовой полости. Эти неприятные ощущения – признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться.Агроном Михаил Воробьев

По мнению специалиста, у чистой черешни, без оставшихся химикатов, не должно быть «белесой ложбинки».

С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения. Таким образом, при выборе плодов нужно внимательно смотреть на углубление, чтобы там не было подозрительного белесого налета.

Анастасия Беньяминова
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