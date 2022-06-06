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Более 14 млн тенге похитили бухгалтеры больницы в Кызылординской области

тенге, бухгалтер, похитили Фото: Zakon.kz
В Кызылординской области бывшие бухгалтеры районной больницы похитили более 14 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы расследовалось территориальным Департаментом АФМ по Кызылординской области.

Главный бухгалтер, используя служебные полномочия, с 2015 по 2019 год оформляла фиктивные командировочные документы, находила лиц, на карточки которых перечисляла, а затем снимала эти суммы. Агентство по финансовому мониторингу

К делу приобщены материалы аудиторских проверок и экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге.

Бывшие работники районной больницы М. Сатыбалдиева и З. Шомантаева приговорены к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с подписанием материально-финансовых документов, на два года. Третье причастное лицо – М. Бурисбаев – приговорен к двум годам ограничения свободы.

Анастасия Стативкина
Кызылординская область
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