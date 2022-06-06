Более 19 тыс. наличных долларов пытался вывезти гражданин Таджикистана

На таможенных постах «Жибек Жолы» и «Атамекен» граждане Казахстана, России и Таджикистана привлечены к административной ответственности за нарушение запрета на вывоз наличных денег, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента государственных доходов по Туркестанской области, 6 июня 2022 года на таможенном посту «Жибек Жолы» сотрудник таможенного поста во время досмотра ручной клади с помощью рентгентелевизионного аппарата NUCHTECH 100100DV обнаружил в ручной клади гражданина Таджикистана, направившегося в Узбекистан, незадекларированные 19 500 долларов.

По данному факту согласно ст. 545 КоАП РК возбуждено административное дело.

18 мая 2022 года на таможенном посту «Атамекен» сотрудники таможенного поста совместно с сотрудниками ПС КНБ РК при проведении контроля задержали гражданина РК, ехавшего в Узбекистан, у которого были выявлены денежные средства в сумме 10 тыс. долларов, 82 500 тенге и 1 млн 798 тыс. узбекских сумов.

Фото: Комитет госдоходов МФ РК

По данному факту согласно ст. 545 КоАП РК возбуждено административное дело, материал передан в Махтааральский суд.

Аналогичная ситуация произошла 20 мая на этом же таможенном посту, где при проведении таможенного контроля был задержан гражданин России, следовавший в Узбекистан. У него были выявлены 13 800 долларов и 88 тыс. тенге. По данному факту согласно ст. 545 КоАП РК возбуждено административное дело, материал передан в Махтааральский суд.

Запрет на вывоз наличных денег введен в Казахстане с 14 марта 2022 года.

Наличные деньги и денежные инструменты в иностранной валюте не должны превышать эквиваленте 10 000 долларов по курсу Нацбанка РК. Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемые Нацбанком, и аффинированное золото свыше 100 грамм.