Преимущества скандинавской ходьбы оценили алматинцы

Скандинавская ходьба – это не просто вид реабилитации для пожилых людей, но и полноценный вид спорта со своими правилами, накалом борьбы и победителями. Впрочем, выигрывают все, кто дошел до финиша, передает Zakon.kz.

Минувший уик-энд в Алматы был насыщен разными интересными мероприятиями. В субботу в мегаполисе состоялась встреча с участниками проекта «Доступный спорт» и соревнования по скандинавской ходьбе Almaty Nordic Walking Fest 2022.

Большой спортивный праздник организовало Управление спорта Алматы в рамках крупного госпроекта «Доступный спорт», реализуемого в семи городах Казахстана при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Руководитель оргкомитета Almaty Nordic Walking Fest 2022 Ольга Щепетильникова рассказала, что невозможно назвать точное число любителей скандинавской ходьбы в Казахстане, но можно с уверенностью заявлять, что этот вид спорта любят во всех регионах страны.

Один из идейных вдохновителей скандинавской ходьбы в Казахстане, главный судья Almaty Nordic Walking Fest 2022 Максим Прощенко привел данные о том, что, по его подсчетам, как минимум 15 тыс. человек в нашей стране целенаправленно занимаются скандинавской ходьбой, но их число может быть намного больше.

Скандинавская ходьба подходит любому человеку, кто может ходить и не имеет серьезных противопоказаний, в отличие от бега.

По сравнению с бегом в скандинавской ходьбе на 30% меньше ударная нагрузка на суставы за счет опоры на палки. При выполнении правильной техники снимаем нагрузку с суставов ног и позвоночника. Это дает возможность заниматься людям, имеющим болезни суставов, избыточный вес. В скандинавской борьбе нет ограничений, которые существуют в беге. Серьезная физическая подготовка для занятия скандинавской ходьбой не нужна. Максим Прощенко

На фестивале Almaty Nordic Walking Fest 2022 любителям скандинавской ходьбы были доступны две дистанции на выбор – спортивная и так называемая народная.

Skill Race – спортивная дистанция с судейством, где скорость и техника в равной степени влияют на результат. Дистанция в три круга по 700 м, где участники постоянно находились в поле зрения опытных судей и получали оценки за технику. Результат складывается из скорости (км/ч) и баллов с учетом штрафов, если таковые есть. Победителей определяли в абсолютном зачете среди женщин и мужчин.

У нас был один высокий, физически хорошо подготовленный участник, но он не так давно присоединился к занимающимся скандинавской ходьбой. По дистанции показал рекордную скорость – под 10 км/ч, не переходил на бег, с одной стороны, но, с другой, допускал технические ошибки. Из-за этого получил много штрафных баллов. Мы очень рады, что он участвовал, но, к сожалению, победить не смог из-за недостаточного опыта. Максим Прощенко

Для тех, кто еще недостаточно хорошо освоил технику скандинавской ходьбы, была народная дистанция – Nordic Fan – в фестивальном формате без выявления победителей. Для участников из других городов была предоставлена возможность пройти дистанцию в онлайн-формате.

Надо начинать заниматься на любом уровне физической подготовки. Массовые мероприятия лучше начать с народных дистанций, набираться опыта. Любой старт позволяет лучше адаптироваться к соревновательной атмосфере, справиться с эмоциями. И тогда в спортивном формате будет понятнее, как победить. Максим Прощенко

Впрочем, в подобных спортивных мероприятиях победителями остаются все, кто принял участие и дошел до финиша.

Если врачи говорят, что вам можно ходить, вы можете дополнительно взять в руки палки для скандинавской ходьбы и заниматься ею без ущерба для здоровья. При условии, что вы будете понимать правильную технику ходьбы, вы сможете скандинавскую ходьбу использовать для реабилитации, для восстановления. Если реабилитация не требуется, то скандинавская ходьба позволяет наработать силу и выносливость, скоростные показатели. Очень много из наших учеников, кто страдал каким-то недугом (лишним весом, или ощущал слабость), после начала занятий скандинавской ходьбой стали чувствовать себя более уверенно, становились более выносливыми, переходили на другие виды спорта, такие как бег, которые требуют больше силы, выносливости, больше нагрузки на организм. Ольга Щепетильникова

Подходит скандинавская ходьба и активным любителям спорта, которые восстанавливаются после травмы.

Фото: из архива Александра Габченко

Алматинский велолюбитель и путешественник Александр Габченко более года назад увлекся скандинавской ходьбой, после того, как сломал ногу и временно не смог бегать. Сейчас он – инструктор первого уровня по скандинавской ходьбе.

Решил вернуться к бегу через скандинавскую ходьбу. Продолжаю заниматься более года, из них полгода – в качестве инструктора по скандинавской ходьбе. Стартовал в гонке по всем правилам скандинавской ходьбы впервые, это требует особой сноровки, особого мастерства, но было очень интересно. Для меня это были первые подобные старты, на дистанции Skill Race как раз хотел проверить свои навыки в этом виде. Александр Габченко

К тому же, занятия скандинавской ходьбой помогают освоить правильную технику для походов в горы с палками.