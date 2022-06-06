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Житель ВКО выращивал марихуану в горшках

наркотики Фото: скриншот видео
31-летний житель села Бобровка устроил в своем частном доме плантацию растительных наркотиков. Полиция обнаружила множество горшков с кустами марихуаны в специально оборудованном шкафу. Cудебно-химическое исследование подтвердило: это был каннабис, передает Zakon.kz.
В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 300 ч. 1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Санкция предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.Заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов
Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область
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