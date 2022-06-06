Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Цена биткоина выросла на 5%

стоимость криптовалюты Фото: pixabay
Как свидетельствуют данные торгов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12:39 по времени Нур-Султана биткоин подорожал на 5% – до 31,27 тыс. долларов, передает Zakon.kz.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 4,9% – до 31,22 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки, – отмечается в сообщении «Прайм».

При этом с начала июня пока криптовалюта показывает снижение стоимости — на 1,7%.

Эксперты отмечают, что монета дешевела в течение трех предыдущих месяцев. В мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 26% своей стоимости, по итогам февраля биткоин стоил 43,17 тыс. долларов.

Оксана Житникова
США
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления