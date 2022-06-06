Цена биткоина выросла на 5%

Как свидетельствуют данные торгов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12:39 по времени Нур-Султана биткоин подорожал на 5% – до 31,27 тыс. долларов, передает Zakon.kz.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 4,9% – до 31,22 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки, – отмечается в сообщении «Прайм».

При этом с начала июня пока криптовалюта показывает снижение стоимости — на 1,7%.

Эксперты отмечают, что монета дешевела в течение трех предыдущих месяцев. В мае биткоин подешевел на 15,5%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 26% своей стоимости, по итогам февраля биткоин стоил 43,17 тыс. долларов.