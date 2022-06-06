ДТП с выпускниками в Мангистау: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Фото: Instagram/mangistaupd

В Мангистауской области 25 мая на трассе в районе села Сайотес произошло ДТП, в котором пострадали семь выпускников школы. В областной детской больнице рассказали о состоянии двоих пострадавших, передает Zakon.kz.