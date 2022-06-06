ДТП с выпускниками в Мангистау: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Фото: Instagram/mangistaupd
В Мангистауской области 25 мая на трассе в районе села Сайотес произошло ДТП, в котором пострадали семь выпускников школы. В областной детской больнице рассказали о состоянии двоих пострадавших, передает Zakon.kz.
Как сообщили врачи lada.kz, один из участников ДТП вышел из комы.
Он находится в сопорозном состоянии в реанимации. Ранее его состояние оценивалось как крайне тяжелое, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вторая пострадавшая, получившая травму тазобедренной кости, находится в стабильном состоянии, – сообщили врачи.
Напомним, авария, в которой пострадали семь выпускников, произошла 25 мая на трассе Сайотес в Мангистауском районе Мангистауской области.
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