Астероид Рюгу: более 20 аминокислот обнаружили в образцах грунта

Японские ученые исследовали образцы грунта с отдаленного астероида Рюгу. Они нашли более 20 различных аминокислот, входящих в состав белков. Это может быть подтверждением теории космического происхождения материалов, которые составляют основу жизни на Земле, передает Zakon.kz.

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) выделили в песке с астероида изолейцин и валин, а также глицин и глутаминовую кислоту, пишет газета The Asahi.

Более 4,5 млрд лет назад аминокислоты были в изобилии на Земле. Позже Землю покрыло магмой. Далее — аминокислоты обнаруживали в метеоритах, которые находили на Земле.

Взятые с Рюгу пробы могут стать подтверждением теории, что аминокислоты были вновь занесены на Землю метеоритами, которые пролетали над планетой в период ее остывания.

Было установлено, что часть зерен пыли с астероида Рюгу содержит большое количество воды, соединений углерода и водорода, азота и водорода, а также различных водных минералов, таких как карбонаты. Их присутствие говорит о том, что астероид сохранил в себе первичную материю Солнечной системы в нетронутом виде.

Диаметр астероида Рюгу, который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C — самому распространенному из ныне изученных.