«Глазами спасателя»: тушение пожара сняли на видео в Кокшетау

Фото: пресс-служба МЧС РК

Департамент чрезвычайных ситуаций по Акмолинской области на странице в соцсетях опубликовал видео с жетона пожарного, сообщает Zakon.kz.