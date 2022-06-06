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«Глазами спасателя»: тушение пожара сняли на видео в Кокшетау

пожар, видео, опасность Фото: пресс-служба МЧС РК
Департамент чрезвычайных ситуаций по Акмолинской области на странице в соцсетях опубликовал видео с жетона пожарного, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента, ночью 6 июня на одной улиц Кокшетау произошел пожар в хозпостройке с переходом на кровлю жилого дома на общей площади 80 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место выезжали 16 сотрудников ДЧС и три единицы техники.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Пользователи прокомментировали опасную работу сотрудников:

  • Расскажите ему, как вы устали в офисе;

  • Как же это опасно.

Анастасия Московчук
Акмолинская область Кокшетау
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