«Глазами спасателя»: тушение пожара сняли на видео в Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
Департамент чрезвычайных ситуаций по Акмолинской области на странице в соцсетях опубликовал видео с жетона пожарного, сообщает Zakon.kz.
По данным департамента, ночью 6 июня на одной улиц Кокшетау произошел пожар в хозпостройке с переходом на кровлю жилого дома на общей площади 80 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место выезжали 16 сотрудников ДЧС и три единицы техники.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Пользователи прокомментировали опасную работу сотрудников:
Расскажите ему, как вы устали в офисе;
Как же это опасно.
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