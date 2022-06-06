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Без вести пропавшего подростка нашли акмолинские полицейские

пропавший Фото: ДП Акмолинской области
1 июня в полицию Кокшетау обратился житель областного центра. Он сообщил, что его 15-летний сын вышел из дома и не вернулся. Никаких ссор и конфликтов с родными не было. Однако стало известно, что раннее подросток неоднократно уходил из дома, передает Zakon.kz.

Полицейские установили, что подросток отправился в Северо-Казахстанскую область на такси. Стражи порядка связались с водителем и предупредили об ответственности за несовершеннолетнего. По словам водителя, в Петропавловске подросток незаметно покинул автомобиль.

Оказалось, что несовершеннолетний несколько дней пребывал в Петропавловске. Чтобы покупать продукты в чужом городе, он продал свой мобильный телефон. Подросток ночевал в камышах.

Парень не смог объяснить причину ухода. Он сообщил, что поддается периодическим порывам и желанию побродить без присмотра родителей.

В настоящее время подросток передан родным. Проведена профилактическая беседа.

Ирина Лукичева
Кокшетау Петропавловск Северо-Казахстанская область
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